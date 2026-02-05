Belgique - FR
Écrit par Pauline Neerman
Capri voit Jimmy Choo se redresser sans Versace

Mode5 février, 2026
Capri Holdings a vu son chiffre d’affaires reculer au troisième trimestre, mais ses bénéfices ont dépassé les attentes et sa dette nette a fortement diminué après la vente de Versace. Michael Kors a reculé, tandis que Jimmy Choo a vu ses bénéfices se redresser.

Jimmy Choo sort du rouge

Au cours des trois mois clos le 27 décembre 2025, le chiffre d’affaires a baissé de 4 % pour s’établir à 1,025 milliard de dollars américains (943 millions d’euros), soit 5,9 % à taux de change constants. Cette baisse est principalement due à Michael Kors, dont le chiffre d’affaires a reculé de 5,6 % pour s’établir à 858 millions de dollars (789 millions d’euros). Jimmy Choo, en revanche, a progressé de 5 % pour atteindre 167 millions de dollars (154 millions d’euros).

