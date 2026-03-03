Celio finit par supprimer la marque Camaïeu

La marque Camaïeu allait continuer d’exister, avait promis Celio après le redémarrage, même si c’était sous le nom de « be camaïeu ». Aujourd’hui, l’ancienne marque de mode féminine tire finalement sa révérence : Camaïeu devient tout simplement Celio Women.

Une centaine de magasins mixtes

Celio, à l’origine une chaîne dédiée exclusivement à la mode masculine, souhaite désormais s’adresser à tous. Ces dernières années, la marque française a déjà expérimenté les « bi-stores », qui réunissent la mode masculine et féminine. Le réseau compte désormais 19 magasins combinés. Selon l’entreprise, ces établissements donnent des résultats tangibles.