Pauline Neerman
Celio finit par supprimer la marque Camaïeu

Mode3 mars, 2026

La marque Camaïeu allait continuer d’exister, avait promis Celio après le redémarrage, même si c’était sous le nom de « be camaïeu ». Aujourd’hui, l’ancienne marque de mode féminine tire finalement sa révérence : Camaïeu devient tout simplement Celio Women.

Une centaine de magasins mixtes

Celio, à l’origine une chaîne dédiée exclusivement à la mode masculine, souhaite désormais s’adresser à tous. Ces dernières années, la marque française a déjà expérimenté les « bi-stores », qui réunissent la mode masculine et féminine. Le réseau compte désormais 19 magasins combinés. Selon l’entreprise, ces établissements donnent des résultats tangibles.

