Chaussea sauve la marques Kickers de la faillite

Le géant français de la chaussure Chaussea rachète la marque Kickers auprès du groupe Royer en faillite. Bien que 135 emplois soient supprimés, le rachat permet de sauver la marque de chaussures. Il s’agit également d’une étape importante pour Chaussea.

Chaussea mise sur le B2B

Le groupe Royer, fondé en 1945 et autrefois un poids lourd du commerce européen de la chaussure, a été déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Rennes. Sur les 180 employés, il n’en reste plus que 45, répartis entre le siège social et un site à Cholet. Les sites de Sèvres et d’Arques ferment définitivement leurs portes. La liquidation fait suite à une spirale descendante marquée par des restructurations antérieures en 2015, 2021 et 2025.

Pour Chaussea, filiale de VGM Holding, cette acquisition est quant à elle l’occasion de renforcer son portefeuille. Avec un chiffre d’affaires de 618 millions d’euros en 2024 et un réseau de 650 magasins et 4 500 employés, l’entreprise ajoute désormais Kickers à son portefeuille de marques, aux côtés de San Marina et Pataugas.

« Kickers est une marque authentique et libre d’esprit qui correspond parfaitement à notre ambition d’élargir notre collection pour enfants et de renforcer nos activités B2B », a déclaré un porte-parole de Chaussea. L’acquisition comprend également une plateforme logistique, un atout crucial pour la croissance future. « Notre objectif est de mettre progressivement en place une division de marques à part entière, parallèlement à notre réseau de distribution existant. »