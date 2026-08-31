Claes Retail Group, la société mère de JBC, se tourne vers l’avenir après une année difficile

Claes Retail Group, le groupe de mode à l’origine des enseignes JBC, CKS et Mayerline, vient de connaître un exercice difficile. Le groupe a enregistré une perte nette de 9,6 millions d’euros, mais ne baisse pas les bras : avec Filou & Friends, CRG ajoute une quatrième marque à son portefeuille, tandis que les magasins et la logistique bénéficient également de moyens supplémentaires.

Promotions et canicules

Claes Retail Group a clôturé l’exercice 2025-2026 avec un chiffre d’affaires de 228 millions d’euros. Le résultat brut d’exploitation (EBITDA) s’est élevé à seulement 2,7 millions d’euros, tandis qu’au final, une perte nette de 9,6 millions d’euros a été enregistrée. Selon CRG, la frilosité des consommateurs, la multiplication des promotions, la hausse des coûts et des températures exceptionnellement élevées ont pesé sur les résultats. Les investissements du groupe ont également pesé sur la rentabilité.

Il est toutefois clair qu’il s’agit d’un revers exceptionnel : en 2024, l’entreprise familiale belge avait encore enregistré un chiffre d’affaires stable de 237 millions d’euros et un résultat brut d’exploitation de 11,4 millions d’euros, le meilleur des huit dernières années. « Ce fut une année très difficile, mais c’est la réalité, nous ne pouvons pas l’ignorer », reconnaît le PDG Bart Claes. « Le marché évolue à une vitesse fulgurante et nous oblige à nous adapter en permanence et à faire des choix clairs. »

Quatrième marque

Pour autant, le groupe familial de mode ne compte pas lever le pied. Au contraire, au début de cette année, CRG a pris une participation de 50 % dans la marque de mode pour enfants Filou & Friends. Depuis le mois d’août, JBC commercialise la collection dans quarante magasins et via sa boutique en ligne. Cet automne, la quinzième boutique Filou & Friends en propre gestion ouvrira ses portes au Shopping Wijnegem.

CRG considère cette participation comme un moyen de renforcer sa position sur le marché belge de la mode enfantine. « Nous sommes présents depuis des années dans la mode enfantine. Avec Filou & Friends, nous y ajoutons une marque belge complémentaire dotée d’une forte identité propre. Nous renforçons ainsi notre leadership sur le marché », explique Claes.

Le groupe continue par ailleurs d’investir dans son réseau de magasins. Ainsi, CKS à Ostende et JBC à Rijkevorsel ont ouvert de nouveaux points de vente, tandis que des magasins situés notamment à Edegem, Kalmthout et Nieuport ont adopté un nouveau concept d’agencement. Mayerline a quant à elle emménagé dans de nouveaux locaux à Bruges.

« Plus simple et plus efficace »

Parallèlement, CRG intervient sur sa structure de coûts. À partir du début de l’année prochaine, le groupe confiera ses activités d’entreposage à un prestataire externe. Le groupe de mode souhaite ainsi organiser son approvisionnement de manière plus efficace et réagir plus rapidement aux variations de la demande.

« Nous faisons aujourd’hui des choix qui doivent nous rendre plus forts demain », déclare Claes. « Cela signifie investir là où nous voyons un potentiel de croissance, tout en rendant notre organisation plus simple et plus efficace. »

Reprise prudente en 2026

La vente circulaire prendra également une place plus importante. Grâce aux différentes initiatives de vente d’occasion de CRG, plus de 370 000 vêtements ont déjà trouvé un nouveau propriétaire. Chez Filou & Friends, le compteur affiche plus de 70 000 articles.

Claes Retail Group s’attend à ce que l’incertitude économique et la pression sur le pouvoir d’achat persistent pour le moment. L’entreprise de mode constate toutefois déjà une amélioration cette année. Le groupe souhaite donc continuer à investir dans les magasins, le positionnement de la marque et les partenariats. « Notre ambition reste la même : développer un groupe de mode belge solide qui reste pertinent pour ses clients, même à long terme », conclut Bart Claes.