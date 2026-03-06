JBC et Filou & Friends unissent leurs forces

Claes Retail Group (CRG) – la société mère de JBC, CKS et Mayerline – et la marque de vêtements pour enfants Filou & Friends s’associent dans le cadre d’une coentreprise à parts égales. Depuis février, une première collection Filou & Friends est en vente dans 15 magasins JBC.

Toucher davantage de familles

Pour CRG, cette collaboration renforce son offre avec une marque belge de qualité, tournée vers l’avenir et dotée d’une identité affirmée. Pour Filou & Friends, c’est une nouvelle étape pour toucher davantage de familles, grâce à un partenaire qui partage sa vision à long terme. En unissant leurs forces, les deux marques souhaitent inciter les familles à faire des choix conscients.

La famille Maes, propriétaire de Filou & Friends, conserve la direction de l’entreprise, avec Rudi Maes comme CEO, aux côtés de son épouse Sophie et de leur fils Emile. Le réseau existant de 14 magasins Filou & Friends reste un élément important de la marque et de sa croissance future.

Des marques qui se renforcent mutuellement

JBC et Filou and Friends sont toutes deux fortement ancrées en Belgique et partagent un amour pour la mode enfantine ludique, confortable et reconnaissable. En unissant leurs forces, elles réunissent leurs univers, indique le communiqué de presse. Leur conviction commune est claire : les vêtements pour enfants doivent non seulement être beaux et ludiques, mais aussi conçus pour grandir avec eux, être transmis et être portés longtemps.

« Nous croyons fermement aux marques belges qui se renforcent mutuellement. Cette collaboration ne ressemble pas à une manœuvre commerciale, mais plutôt à une convergence de visions, de valeurs et d’ambitions », explique Rudi Maes. « Filou & Friends est une marque chaleureuse et familiale, qui correspond parfaitement à l’identité de JBC », explique Bart Claes, CEO de CRG. « Le fait que nous puissions écrire cette histoire ensemble, en tant que marques belges qui croient en elles, rend cette collaboration encore plus spéciale. Ensemble, nous voulons offrir quelque chose de sincère et de beau aux familles. »