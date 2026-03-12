Comment Zalando se prépare à un monde du retail basé sur l’IA

Si l’intelligence artificielle est l’avenir, quelles sont les perspectives pour le commerce en ligne ? Zalando se prépare activement à cette question, car d’ici 2030, 15 % de tout le commerce électronique devrait passer par des agents IA. Découvrez la stratégie lors du RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress le 19 mars.

L’IA comme styliste personnel

Zalando utilise l’intelligence artificielle depuis quinze ans, mais ses applications deviennent rapidement plus complexes. En décembre 2025, pas moins de 90 % de tout le contenu marketing de la plateforme était créé à l’aide de l’IA générative. Laura Toledano, directrice générale pour l’Europe occidentale, vous dira tout à ce sujet lors du RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress le 19 mars.