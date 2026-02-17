Debenhams, anciennement Boohoo, injecte 35 millions de livres supplémentaires dans la reprise

Le redressement de Boohoo, aujourd’hui actif sous le nom de Debenhams, se déroule comme prévu, selon le groupe britannique de fast-fashion. L’entreprise joint le geste à la parole avec une augmentation de capital de 35 millions de livres sterling (41 millions d’euros).

Toutes les marques à nouveau rentables

L’ancienne marque pour jeunes Boohoo, qui opère officiellement sous le nom de Debenhams depuis mars 2025, prévoit un EBITDA ajusté de 50 millions de livres sterling (environ 58,5 millions d’euros) pour l’exercice en cours (se terminant le 28 février). Le groupe britannique table également sur une croissance à deux chiffres pour le prochain exercice, rapporte Fashion Network. La tendance du chiffre d’affaires s’améliore progressivement, tandis que les coûts diminuent considérablement, notamment grâce à la réduction des actifs conservés.