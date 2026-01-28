Debenhams ne souhaite finalement pas vendre PrettyLittleThing

Malgré l’annonce faite l’été dernier d’une éventuelle vente de PrettyLittleThing, le groupe Debenhams souhaite finalement conserver la marque pour adolescents, maintenant que les résultats s’améliorent et que le plan de transformation du détaillant est en bonne voie.

Un revirement prometteur

En août dernier, Debenhams avait annoncé qu’il envisageait de vendre PrettyLittleThing, car les performances médiocres de la marque pesaient sur les résultats du groupe. Mais aujourd’hui, le détaillant fait état d’une accélération des progrès dans la mise en œuvre du programme de restructuration. Le conseil d’administration a donc décidé de ne plus se séparer de la marque pour jeunes PrettyLittleThing.