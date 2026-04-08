Desigual en lice pour racheter la marque de robes de mariée Pronovias

La marque espagnole de robes de mariée Pronovias a lancé une procédure de vente accélérée afin d’échapper à la faillite. Desigual et la société d’investissement américaine Enduring Ventures sont en lice et font figure de favoris.

Sortie accélérée

Depuis sa vente à BC Partners en 2017, le groupe espagnol de mode nuptiale est en difficulté. Les propriétaires actuels, Bain Capital et MV Credit, ont tenté en vain de relancer l’entreprise depuis décembre 2022. Fin novembre de l’année dernière, les propriétaires ont cherché de nouveaux actionnaires, mais cette démarche a échoué. C’est pourquoi ils optent désormais pour une sortie totale.