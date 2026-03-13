Dick’s Sporting Goods mise sur Foot Locker et la Coupe du monde pour assurer sa croissance

Chez Dick’s Sporting Goods, les ventes ont battu des records, tant au quatrième trimestre que pour l’exercice clos le 31 janvier. Le détaillant prévoit une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices en 2026, grâce à de nouveaux formats et à l’acquisition de Foot Locker.

« À la croisée du sport et de la culture »

Pour l’ensemble de l’année 2025, Dick’s affiche un chiffre d’affaires net consolidé de 17,22 milliards de dollars (15,04 milliards d’euros), soit 28 % de plus que l’année précédente. Le groupe américain de distribution d’articles de sport a enregistré une croissance comparable de son chiffre d’affaires de 3,1 % au quatrième trimestre. Le bénéfice par action s’est établi à 14,58 dollars (12,74 euros), contre 14,05 dollars (12,27 euros) un an plus tôt.