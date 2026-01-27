Dr. Martens constate des progrès dans son plan de redressement, mais pas (encore) dans son chiffre d’affaires

Malgré un chiffre d’affaires en baisse, Dr. Martens annonce que son plan de redressement est en bonne voie. La marque mène une politique promotionnelle plus stricte, limite les soldes et constate une augmentation des ventes dans le canal de distribution en gros.

« Changements nécessaires »

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du groupe Dr. Martens a baissé de 2,7 % à taux de change constants, pour s’établir à 253 millions de livres sterling (296 millions d’euros). Dans le segment de la vente directe aux consommateurs , le chiffre d’affaires a baissé de 6,5 % en raison d’une politique promotionnelle plus stricte et d’une diminution des soldes. Le chiffre d’affaires à prix plein a augmenté de 2 %. Dans le canal de vente en gros, la marque a connu une croissance de 9,3 %. L’entreprise en conclut qu’elle progresse dans son plan de redressement « Levers for Growth ».

« C’est une année charnière, au cours de laquelle nous mettons en œuvre les changements nécessaires à notre entreprise afin de nous préparer à une croissance durable à l’avenir », a déclaré le PDG Ije Nwokorie. L’entreprise prévoit pour l’ensemble de l’exercice un chiffre d’affaires stable à taux de change constants et une forte croissance du bénéfice avant impôts.