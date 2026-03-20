Dressr se lance dans la location de sacs de créateurs

Pour la première fois, les consommateurs belges peuvent louer des sacs à main de créateurs restaurés. La plateforme de location de mode Dressr, en collaboration avec l’atelier de restauration gantois HoiHoi, lance une nouvelle catégorie qui permet de remettre en circulation des pièces vintage de marques de luxe.

Le luxe circulaire

Dressr et HoiHoi combinent deux maillons de la chaîne de valeur : la restauration et la distribution. HoiHoi sélectionne et restaure les sacs, Dressr les propose aux consommateurs via un modèle de location. L’offre comprend notamment des pièces de Celine, Gucci, Fendi, Prada, Delvaux, Chloé et Louis Vuitton. Les clients peuvent conserver les sacs à main pendant dix jours, pour un prix à partir de 52 euros. Ils peuvent ensuite renvoyer l’article ou l’acheter.

Le prix d’entrée élevé des produits de luxe reste en effet un obstacle majeur. Même sur le marché de l’occasion, les prix grimpent rapidement. Désormais, tout le monde peut « profiter temporairement de quelque chose d’exceptionnel, sans achat, sans stockage, sans culpabilité », souligne Caroline Cecile Baeten, fondatrice de Dressr.

L’accès plutôt que la possession

De plus, cette collaboration se distingue par la combinaison de la restauration et de la rotation : alors que le marché de l’occasion se concentre sur la revente, ce modèle vise à faire circuler activement les produits. « Bon nombre des plus belles pièces de créateurs existent déjà. En les restaurant de manière professionnelle et en les rendant à nouveau accessibles via la location, elles peuvent à nouveau faire partie intégrante d’une garde-robe », explique Caroline Cecile Baeten.

Parallèlement, ce modèle s’inscrit dans la tendance à la consommation responsable. Au lieu de mettre l’accent sur la possession, l’accent est mis sur l’usage temporaire. Cela s’inscrit dans la tendance plus large du « no-buy », où les consommateurs souhaitent acheter moins tout en continuant à rechercher la qualité. Hoihoi et Dressr font-ils ainsi un premier pas vers ce qui pourrait devenir une catégorie plus large ?