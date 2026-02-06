[En images] Avec cinq magasins phares, e5 renforce son identité de marque

e5 déploie un nouveau concept de magasin dans cinq succursales existantes à Aartselaar, Bruges Sint-Andries, Hasselt, Lokeren et Ternat. Le détaillant positionne encore davantage ses boutiques comme des lieux où les clients peuvent trouver inspiration et expérience.

Une expérience de stylisme personnalisée

Dans chaque province flamande, le détaillant de mode ouvre de grands magasins phares « e5 StyleStories » facilement accessibles qui reflètent l’ADN complet de la marque. « Ici, nos clients trouvent tout ce que nous représentons, dans ce qu’il y a de mieux », explique le PDG Peter De Sutter. « Nous faisons tout ici à la perfection. Les magasins servent donc de référence pour les autres points de vente : ce qui est applicable ailleurs, nous le déployons plus largement. »

Le lancement a eu lieu le 5 février à Bruges Sint-Andries, lors d’un événement destiné aux fournisseurs, à la presse et aux influenceurs. Les magasins offrent plus d’espace pour l’expérience, l’inspiration, le service personnalisé et des marques supplémentaires. Le rayon homme étendu est remarquable, tout comme l’espace « MyStyle » où le service de stylisme personnalisé d’e5 est porté à un niveau encore supérieur, avec plus de temps et d’attention, et une expérience de stylisme personnalisée en fonction de la silhouette, du style et de l’objectif d’achat. Pour ce faire, e5 investit dans des équipes dotées d’une expertise stylistique prononcée et dans différentes formules MyStyle, allant des sessions VIP (en solo ou en duo) aux soirées entre amis et aux événements Feel Good pour les groupes, afin d’accompagner les clients de manière plus ciblée.

Les magasins comme vitrine

Outre l’offre e5 habituelle, les magasins phares StyleStories proposent également une sélection de nouvelles marques que les clients peuvent découvrir uniquement en ligne et dans les magasins phares. « L’accent reste mis sur nos propres marques, mais nous voulons être présents pour tous les Flamands, c’est pourquoi nous ajoutons une offre complémentaire pour chaque niche », explique M. De Sutter.

La chaîne de mode souhaite utiliser activement les magasins phares comme vitrine. Ainsi, e5 prévoit chaque mois un événement dans chaque magasin, qu’il s’agisse d’un lancement de livre, d’un défilé de mode ou d’une soirée de stylisme exclusive, afin d’offrir à chaque fois une expérience supplémentaire aux clients. « Nous voulons que vous puissiez entrer tranquillement, trouver l’inspiration et repartir avec des conseils personnalisés et un look qui vous correspond. Nous faisons ainsi de e5 le lieu où la mode, l’expérience et le service se rencontrent. Il ne s’agit pas seulement de vêtements, mais aussi de personnes, d’histoires et de moments qui restent gravés dans les mémoires », explique-t-il.

Potentiel pour les magasins en ville

Les 58 magasins e5 accueillent chaque année plus de 500 000 clients. Y a-t-il encore de la place pour s’étendre ? « Nous ne voyons qu’un nombre limité de zones blanches pour les magasins en bordure de route. Mais il existe encore un potentiel pour les emplacements en centre-ville. Notre magasin en centre-ville à Alost est un grand succès. Nous sommes ouverts aux opportunités, mais nous ne faisons aucun compromis et nous ne paierons pas des prix exorbitants », explique M. De Sutter. En d’autres termes, un magasin e5 sur le Meir n’est pas pour demain.

Il est trop tôt pour donner des chiffres, mais le PDG revient sur une excellente année 2025 : « Nous avons de nouveau connu une croissance, même à deux chiffres en ligne, le nombre de nouveaux clients a également augmenté à deux chiffres et la rentabilité s’est améliorée. Seule la période comprise entre le 15 novembre et le 15 janvier a été décevante. C’est également le cas pour d’autres acteurs du secteur de la mode. C’est très étrange. »