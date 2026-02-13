[En images] CKS allie style et durabilité à Ostende

CKS, la marque de mode belge connue pour ses collections colorées et féminines, a ouvert vendredi 13 février un tout nouveau concept store à Ostende. Il s’agit du 22e magasin de la marque.

Un concept de magasin innovant

La dernière boutique de CKS, qui fait partie du Claes Retail Group tout comme JBC et Mayerline , est située dans la rue Adolf Buylstraat, en plein cœur du quartier commerçant d’Ostende. Le détaillant de mode mise non seulement sur la mode, mais aussi sur un concept de magasin innovant. Les clients y trouveront des meubles uniques et colorés qui feront sensation dans leur intérieur. Plusieurs éléments du magasin, tels que les tables et le comptoir de caisse, sont en outre fabriqués à partir de déchets plastiques industriels recyclés, en collaboration avec une entreprise locale spécialisée. CKS allie ainsi style et vision durable et créative.

En tant que marque de mode 100 % belge, CKS crée des vêtements pour les femmes qui souhaitent booster leur confiance en elles. La marque est connue pour son mélange unique de couleurs audacieuses et de tissus surprenants, toujours dans un souci de qualité et de confort. Le magasin d’Ostende est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.