[En images] Levi’s met l’artisanat à l’honneur dans sa boutique bruxelloise

Levi Strauss célèbre la réouverture de son magasin situé avenue de la Toison d’Or à Bruxelles. Le design allie des matériaux naturels chaleureux à de subtiles touches industrielles. Le détaillant met ici l’accent sur le service et les conseils en matière de style.

Une expérience client omnicanale fluide

La boutique rénovée de la Toison d’Or fait revivre l’histoire emblématique de la marque à travers un design moderne et inspirant, caractérisé par une combinaison de matériaux naturels chaleureux et de subtiles touches industrielles. Le jeu de couleurs reflète l’évolution du denim, de l’indigo profond au bleu délavé, créant ainsi un espace qui illustre le savoir-faire, l’expression de soi et l’univers Levi’s dans son ensemble.

Dans le cadre des festivités de réouverture, la boutique se transformera en espace culturel pendant le week-end d’ouverture, avec notamment une exposition dans les vitrines, réalisée par l’artiste locale Mumby. Également au programme : un comptoir de personnalisation, des croquis de mode en direct par Klaartje Busselot et des sets DJ de Tuesday TV.

« Bruxelles est une ville où l’individualité s’exprime à travers la façon dont les gens créent, bougent et s’expriment », déclare Lucia Marcuzzo, directrice générale Europe chez Levi Strauss & Co. « Avec la réouverture de Levi’s Toison d’Or, nous offrons à nos fans une expérience rehaussée et repensée, axée sur un service personnalisé, avec des conseils de style d’experts, pour trouver la coupe parfaite et des tenues qui leur correspondent. Nous nous attachons à créer un parcours client omnicanal fluide, associé à la connexion humaine et au service en magasin qui rendent l’expérience Levi’s si personnelle et authentique. »