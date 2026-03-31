[En Images] Liu Jo rouvre sa boutique à Knokke

Liu Jo rouvre sa boutique à Knokke-Heist dans un décor entièrement rénové. Le magasin situé dans la Kustlaan a fait l’objet d’une rénovation en profondeur.

Une initiative stratégique pour l’été

Située dans la rue commerçante centrale du Zoute, la boutique a fait l’objet d’une rénovation en profondeur. Le magasin s’étend sur environ 162 mètres carrés, répartis sur deux étages, et a été conçu pour offrir une expérience d’achat fluide et agréable. L’objectif est de créer un espace lumineux et ouvert où les clients se sentent immédiatement les bienvenus.

Le nouveau concept d’intérieur vise à refléter la signature de Liu Jo : une esthétique contemporaine associée à des matériaux raffinés et à une palette de couleurs bien pensée qui met les collections en valeur. L’ambiance se veut élégante et féminine, avec un luxe subtil en accord avec l’ADN de la marque.

« Surtout pendant les mois d’été, lorsque la ville côtière bouillonne d’activité, la boutique constitue un emplacement stratégique pour la marque afin d’atteindre une clientèle tant nationale qu’internationale », explique la marque de mode.