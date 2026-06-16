Yaya accélère son expansion en Belgique avec trois nouveaux magasins

Yaya mise sur la croissance en Belgique : la marque de mode néerlandaise vient d’ouvrir un grand magasin phare à Anvers, et son propriétaire, Patrick Draijer, annonce déjà l’ouverture de boutiques à Ostende et à Louvain.

Magasin phare à Anvers

À Anvers, Yaya a ouvert son magasin phare pour le marché belge dans la Korte Gasthuistraat, dans le quartier commerçant de la Wilde Zee. « Je pense que c’est ce qu’on peut appeler un magasin phare », a déclaré M. Draijer sur LinkedIn. « Quel emplacement de rêve, quel bâtiment, pas moins de 350 mètres carrés. C’est ici que l’ADN de Yaya se révèle sous toutes ses facettes. La légèreté, l’espace, la configuration qui invite à la découverte. Tout cela permet à la collection de s’épanouir pleinement et de rayonner dans toute son élégance. »