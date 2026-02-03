Ermenegildo Zegna : « L’avenir réside dans le retail et de moins en moins dans la vente en gros »

Le groupe italien de mode de luxe Ermenegildo Zegna a réalisé un chiffre d’affaires de 1,917 milliard d’euros en 2025, une légère croissance organique qui est toutefois entièrement due aux ventes directes. Le commerce de gros est dépassé, déclare le fondateur éponyme.

« L’avenir réside dans le retail »

« L’avenir réside de plus en plus dans le retail et de moins en moins dans le commerce de gros », déclare sans détour Ermenegildo « Gildo » Zegna lors de l’annonce des résultats annuels provisoires. En 2025, le chiffre d’affaires n’a augmenté que de 1,1 %, mais cela s’explique principalement par l’effondrement des ventes en gros. La croissance a été tirée par le canal de vente directe aux consommateurs (DTC), qui a augmenté de 10 %.