Etsy vend l’application de mode Depop à eBay

eBay rachète la place de marché Depop à Etsy. Avec cette décision stratégique, le site d’enchères américain souhaite attirer une clientèle plus jeune et renforcer sa présence sur le marché de la mode d’occasion.

Une catégorie en pleine croissance

eBay paie environ 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) pour cette acquisition. Fondée en 2011 et basée à Londres, Depop conservera son nom, sa marque, sa plateforme et sa culture après l’acquisition. Jamie Ianonne, PDG d’eBay, est convaincu que cette acquisition permettra à Depop d’être mieux positionnée pour une croissance à long terme, grâce à la taille et aux capacités opérationnelles d’eBay.

La mode représente plus de 10 milliards de dollars (environ 9 milliards d’euros) de volume brut annuel pour eBay et a enregistré une croissance de 10 % aux États-Unis en 2025. Ianonne affirme que cette acquisition offre l’opportunité de développer davantage l’une des catégories phares d’eBay qui connaît la croissance la plus rapide et d’atteindre un public plus jeune. Etsy a racheté Depop en 2021 pour 1,6 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros).