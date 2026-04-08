Forte croissance en Europe pour Levi’s

Levi Strauss & Co. a enregistré une croissance à deux chiffres au cours d’un premier trimestre solide. La croissance s’accélère dans toutes les régions et tous les canaux de distribution, mais elle est surtout tirée par la transition vers un modèle « direct-to-consumer ».

Révision à la hausse des prévisions annuelles

Le chiffre d’affaires net du fabricant de jeans a augmenté de 14 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars américains (1,5 milliard d’euros). En termes organiques, cela représente une hausse de 9 %. L’Europe s’est particulièrement distinguée, avec une croissance de 24 % en valeur et de 10 % en termes organiques. L’Asie a progressé de 13 %, tandis que l’Amérique du Nord et du Sud ont enregistré une hausse de 9 %. Beyond Yoga, la marque de vêtements de sport du groupe, a vu son chiffre d’affaires net augmenter de 23 %.