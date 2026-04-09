Forte demande pour Uniqlo : hausse de près d’un quart du chiffre d’affaires à l’international

Fast Retailing, la société mère de la marque de vêtements Uniqlo, revoit à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, grâce à une forte demande aux États-Unis et en Europe. Le groupe de mode poursuit également sa croissance sur son marché domestique japonais.

Focus sur les États-Unis

Au cours des six premiers mois de l’exercice fiscal (de septembre à février), Fast Retailing a enregistré un chiffre d’affaires de 2 050 milliards de yens (11 milliards d’euros), soit une croissance de 14,5 %. Les ventes au Japon ont augmenté de 7,4 % pour atteindre 581,7 milliards de yens (3,1 milliards d’euros), tandis que le chiffre d’affaires international d’Uniqlo a progressé de 22,4 % pour s’établir à 1 240 milliards de yens (6,7 milliards d’euros). Le bénéfice net a quant à lui grimpé de pas moins de 19,6 % pour atteindre 279,29 milliards de yens (1,5 milliard d’euros).

Avec un objectif de chiffre d’affaires annuel ambitieux de 10 000 milliards de yens (environ 63 milliards d’euros), l’entreprise se concentre désormais principalement sur son expansion en Amérique du Nord et en Europe. Compte tenu de la bonne dynamique observée au premier semestre, le groupe japonais de prêt-à-porter revoit désormais ses prévisions à la hausse : pour l’ensemble de l’année, Fast Retailing table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 21 milliards d’euros, soit 14,7 % de plus que l’année dernière. Le bénéfice net devrait quant à lui augmenter de près de 11 % pour atteindre 2,6 milliards d’euros.

Récemment, l’entreprise a conclu un accord important aux États-Unis avec la Major League Baseball, grâce auquel le Dodger Stadium dispose désormais de son propre « Uniqlo Field ». Le fondateur Tadashi Yanai avait précédemment déclaré viser 3 000 milliards de yens (environ 19 milliards d’euros) de ventes annuelles aux États-Unis, avec l’ambition de pénétrer ensuite plus profondément en Amérique centrale.