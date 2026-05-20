Ganterie Boon et UNO Knokke entament une collaboration exclusive

La maison de luxe Ganterie Boon, l’une des boutiques les plus anciennes et les plus authentiques d’Anvers, entame une collaboration exclusive avec la boutique de mode haut de gamme UNO à Knokke-Zoute. Il s’agit de la première étape d’une stratégie de distribution sélective.

Passion pour la qualité et le savoir-faire

Ganterie Boon, spécialisée depuis 1884 dans les gants en cuir raffinés et faits main, choisit UNO Knokke comme premier partenaire premium en Belgique dans le cadre de sa stratégie de distribution sélective. La collaboration débutera cet été, lors du Grand Prix de Zoute, où Ganterie Boon sera présente en tant que partenaire cadeau exclusif. À partir de l’automne, la gamme de gants sera officiellement intégrée à l’assortiment d’UNO Knokke, qui fête cette année son 40e anniversaire.

Grâce à cette alliance, ces deux entreprises familiales unissent leur passion commune pour la qualité, le savoir-faire et l’élégance intemporelle. Elles s’adressent à une clientèle internationale et soucieuse de son style, avec une sélection soigneusement composée où la mode contemporaine et l’artisanat traditionnel se renforcent mutuellement. La présentation officielle de cette collaboration aura lieu lors du défilé de mode d’UNO Knokke, le 5 juin, au Beau by Livingroom à Knokke-Zoute.