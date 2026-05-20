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Écrit par Pauline Neerman
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Le propriétaire de Salomon croît à deux chiffres, y compris hors de Chine

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Mode20 mai, 2026

Amer Sports, la société mère de marques telles que Salomon, Arc’teryx et Wilson, affiche une forte croissance au premier trimestre et revoit ses prévisions annuelles à la hausse. Le chiffre d’affaires a augmenté d’un tiers, notamment grâce à de solides performances en Chine et à une demande croissante de vêtements de sport et de plein air.

Une part de marché en hausse à l’échelle mondiale

Le chiffre d’affaires d’Amer Sports a augmenté de 32 % pour atteindre 1,95 milliard de dollars américains (1,81 milliard d’euros), tandis que la marge brute s’est améliorée de 210 points de base pour s’établir à 59,9 %. Il est à noter que la croissance ne dépend plus d’une seule marque. Les divisions Technical Apparel (avec Arc’teryx) et Outdoor Performance (avec Salomon) ont notamment affiché des chiffres impressionnants.

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