Zeeman enregistre une hausse de son chiffre d’affaires, mais aussi une légère perte d’exploitation

En 2025, Zeeman a vu son chiffre d’affaires remonter après une baisse enregistrée l’année précédente. Dans le Benelux, le discounter textile affiche, selon ses propres dires, de bons résultats, mais en France et en Allemagne, les chiffres sont restés en deçà des attentes.

Une année difficile

En 2025, Zeeman a réalisé un chiffre d’affaires de 984 millions d’euros, contre 969 millions d’euros l’année précédente. Le détaillant renoue ainsi avec la croissance après une baisse inattendue de son chiffre d’affaires en 2024. Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 806 millions d’euros. C’est ce qu’indique le rapport RSE que le discounter textile vient de publier. L’entreprise a vendu 264 millions d’articles l’année dernière, contre 270 millions en 2024. Le nombre d’employés est passé de 6 800 en 2024 à 6 944 en 2025. Le nombre de magasins dans huit pays a baissé de 1 393 en 2024 à 1 388 l’année dernière.