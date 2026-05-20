Une nouvelle impulsion créative relance la croissance chez Chanel

La croissance de 2 % du chiffre d’affaires que Chanel a réussi à réaliser en 2025 est en partie due à la contribution du directeur artistique Matthieu Blazy, qui séduit une nouvelle clientèle grâce à des versions revisitées de produits emblématiques tels que les sacs et les manteaux.

Nouveau souffle

En 2024, Chanel avait encore dû faire face à une baisse de 4,3 % de son chiffre d’affaires et à une chute de plus de 28 % de ses bénéfices, alors que la demande en articles de luxe diminuait en raison de difficultés économiques et d’une évolution des comportements d’achat. L’année dernière, le chiffre d’affaires a de nouveau augmenté, atteignant 19,3 milliards de dollars (16,6 milliards d’euros). Le directeur artistique Blazy, qui a présenté sa première collection en octobre 2025, a clairement redonné un nouveau souffle à l’identité de la marque. Parmi les succès, on peut citer le « maxi flapbag », un sac à main d’environ 7 800 euros, et les versions colorées du classique trench-coat en tweed Chanel.