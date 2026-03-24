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Écrit par Pauline Neerman
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Gap est la première à proposer le checkout via la plateforme d’IA Gemini

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Mode24 mars, 2026
© Shutterstock.com

Gap entre dans l’histoire en devenant la première grande marque de vêtements à proposer un paiement direct au sein de la plateforme d’IA Gemini de Google. Le géant américain de la mode se prépare ainsi à l’avenir du commerce agentique.

« Pas de mots-clés, mais des dialogues »

Désormais, les consommateurs peuvent commander directement des produits Gap – y compris ceux de ses marques filiales telles que Old Navy, Banana Republic et Athleta – au sein de Gemini, sans passer par la boutique en ligne. « Il ne s’agit plus de mots-clés, mais de dialogues », a déclaré Sven Gerjets, directeur technique chez Gap, à CNBC. En d’autres termes, ceux qui demandent sur la plateforme d’IA des conseils pour des tenues de mariage ou d’entretien d’embauche peuvent immédiatement acheter les vêtements correspondants.

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