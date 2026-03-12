Geox cherche son souffle après une chute de son chiffre d’affaires

Geox, la marque italienne de chaussures autrefois réputée pour ses semelles respirantes, cherche aujourd’hui à se renouveler : l’exercice 2025 s’est clôturé avec une baisse de 8,3 % du chiffre d’affaires. La marque est en pleine restructuration stratégique.

Amélioration à la base

La baisse du chiffre d’affaires de 8,3 % à 608,7 millions d’euros n’est pas seulement due à la faiblesse de la demande sur le marché, mais aussi à des choix stratégiques délibérés. Geox s’est retiré des marchés sous-performants tels que les États-Unis et la Chine, ce qui a eu un impact négatif de 16,7 millions d’euros sur le chiffre d’affaires.