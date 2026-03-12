Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Geox cherche son souffle après une chute de son chiffre d’affaires

icon
Mode12 mars, 2026
Geox Woluwe

Geox, la marque italienne de chaussures autrefois réputée pour ses semelles respirantes, cherche aujourd’hui à se renouveler : l’exercice 2025 s’est clôturé avec une baisse de 8,3 % du chiffre d’affaires. La marque est en pleine restructuration stratégique.

Amélioration à la base

La baisse du chiffre d’affaires de 8,3 % à 608,7 millions d’euros n’est pas seulement due à la faiblesse de la demande sur le marché, mais aussi à des choix stratégiques délibérés. Geox s’est retiré des marchés sous-performants tels que les États-Unis et la Chine, ce qui a eu un impact négatif de 16,7 millions d’euros sur le chiffre d’affaires.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail