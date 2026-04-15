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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Gucci reste le maillon faible du groupe de luxe Kering

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Mode15 avril, 2026
Shutterstock.com

Kering, le groupe de luxe propriétaire de marques telles que Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga, a vu son chiffre d’affaires reculer de 6 % au premier trimestre 2026. Les performances toujours médiocres de sa marque phare, Gucci, restent notamment une source de préoccupation pour l’entreprise.

Un processus de redressement s’est-il engagé ?

Kering a annoncé un chiffre d’affaires de 3,57 milliards d’euros, soit une baisse de 6 %, mais un chiffre stable à taux de change constants. Le pilier majeur Gucci a vu son chiffre d’affaires reculer de 14 % pour s’établir à 1,3 milliard d’euros. À taux de change constants, la baisse est de 8 %. En conséquence, le chiffre d’affaires de la division mode et maroquinerie a reculé de 9 %, même si d’autres marques, telles que Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga, ont enregistré une croissance, notamment en Amérique du Nord. La division joaillerie de Kering a enregistré une performance remarquable avec une hausse de 14 % de son chiffre d’affaires grâce à une forte demande au Japon et en Asie-Pacifique, tandis que la division lunettes a progressé de 3 %.

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