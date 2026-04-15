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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Enquête sur les PFAS : une mauvaise nouvelle pour Lululemon

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Mode15 avril, 2026
© Lululemon

Au Texas, une enquête a été ouverte concernant la présence de PFAS, ou « substances chimiques éternelles », associées à des problèmes de santé, dans les vêtements de sport de la marque Lululemon. Cela pourrait également avoir des répercussions sur d’autres marques de mode.

En voie d’élimination

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré que l’enquête visera à déterminer si les vêtements de sport de Lululemon contiennent des substances perfluoroalkylées (PFAS). Ces substances sont souvent présentes dans les produits en raison de leurs propriétés hydrofuges et anti-salissures, mais elles sont également associées à de graves risques pour la santé, tels que le cancer et un affaiblissement du système immunitaire.

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