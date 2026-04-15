Hermès subit une baisse de son chiffre d’affaires en raison de la guerre en Iran

Le groupe français de luxe Hermès a annoncé un chiffre d’affaires inférieur aux prévisions pour le premier trimestre. La guerre en Iran pèse non seulement sur les dépenses au Moyen-Orient, mais aussi en France et ailleurs.

Baisse du tourisme

Le chiffre d’affaires déclaré du groupe de luxe à l’origine des célèbres sacs Birkin et Kelly a baissé de 1 %, passant de 4,13 milliards à 4,07 milliards d’euros. Corrigé des effets de change, la croissance s’est élevée à 6 %, mais ce chiffre est également inférieur aux attentes.