Primark met à jour sa norme circulaire afin d’encourager une conception plus durable

Primark lance la version 2.0 de sa norme « Circular Product Standard » : cette norme remaniée impose des exigences simplifiées en matière d’utilisation des matériaux, de durée de vie et de recyclabilité, et vise à accélérer sa mise en œuvre dans le cadre du développement de produits. En effet, son adoption reste pour l’instant à la traîne.

Améliorer l’adoption

Lancée en 2023 sur le modèle de la Fondation Ellen MacArthur, cette norme sert de cadre opérationnel aux équipes de conception et aux fournisseurs. Primark structure la conception circulaire autour de trois piliers : la durabilité (durée de vie plus longue), les matériaux (matières premières recyclées ou plus durables) et la recyclabilité (phase de fin de vie).