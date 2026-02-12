Hermès : « Il y a toujours un creux quelque part, c’est normal »

Hermès est un refuge sûr en période d’incertitude. C’est du moins l’avis du PDG Axel Dumas, qui, après une nouvelle année de forte croissance, relativise les inquiétudes : tout comme avant la crise sanitaire, il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part, mais la reprise suit toujours. Rien de nouveau sous le soleil, donc ?

Un roc inébranlable

Alors que le secteur du luxe mondial souffre des incertitudes économiques, des tensions géopolitiques et des crises climatiques, Hermès reste solide comme un roc. Avec un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euros en 2025, soit une augmentation de 5,5 %, et un bénéfice net de 4,5 milliards d’euros, la maison de couture française poursuit sa croissance régulière.