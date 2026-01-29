H&M dépasse les prévisions de bénéfices malgré une baisse de son chiffre d’affaires

Grâce notamment à un quatrième trimestre étonnamment solide, le groupe H&M a enregistré une forte hausse de ses bénéfices au cours du dernier exercice. Le détaillant met toutefois en garde contre un chiffre d’affaires hivernal faible.

Un Black Friday solide

H&M a publié des résultats étonnamment solides pour le quatrième trimestre 2025, qui comprenait le week-end du Black Friday. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 38 % pour atteindre 6,364 milliards de couronnes suédoises (604 millions d’euros), avec une marge d’exploitation de 10,7 %, contre 7,4 % un an plus tôt. Et ce, malgré une baisse du chiffre d’affaires net de 4,8 % à 59,2 milliards de couronnes suédoises (environ 5,1 milliards d’euros).