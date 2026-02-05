Belgique - FR
Écrit par Stefan Van Rompaey
H&M ferme son service clientèle européen aux Pays-Bas : 250 emplois supprimés

5 février, 2026
Shutterstock.com

H&M fermera son centre de service clientèle européen situé à Maastricht, aux Pays-Bas, le 1er juin. Le service sera externalisé à un partenaire externe. Cela entraînera la perte de 250 emplois.

« Changement dans le modèle d’entreprise »

Le centre de Maastricht assure le service clientèle pour plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas. Mais à partir de ce printemps, une entreprise externe prendra en charge le service clientèle. Le département fermera donc ses portes le 1er juin. Environ 250 employés perdront leur emploi, rapporte De Limburger.

« Nous sommes conscients de l’impact que cela aura sur nos collègues et nous soutiendrons bien sûr chacun d’entre eux avec attention et respect tout au long du processus », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. « Il s’agit d’un changement mondial du modèle commercial de notre service clientèle, qui aura également des conséquences sur nos sites en Suède, au Danemark et aux États-Unis. »

