Hoff lance son expansion mondiale à Covent Garden, Londres

La marque espagnole de chaussures Hoff lance son expansion internationale avec un deuxième magasin phare à Londres. La nouvelle boutique de Covent Garden doit servir de tremplin pour poursuivre sa croissance en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.

Londres comme terrain d’essai

Le nouveau magasin situé à Long Acre, à Covent Garden, a une superficie de plus de 700 mètres carrés et est immédiatement devenu le plus grand magasin hors d’Espagne. L’intérieur, conçu par le cabinet d’architectes espagnol El Departamento, combine des éléments industriels avec une esthétique minimaliste, reflétant ainsi la « culture urbaine » de Londres, selon la marque.