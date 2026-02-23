IKKS Belgique en faillite, des dizaines d’emplois menacés

La filiale belge du détaillant français IKKS vient d’être déclarée en faillite. Une dizaine de magasins et des dizaines d’emplois sont concernés. Les franchisés devraient toutefois rester ouverts.

Reprise en France

Le détaillant français de mode, qui était en redressement judiciaire depuis octobre 2025, a trouvé un repreneur en décembre : Santiago Cucci, président de la holding HoldIKKS, et Michaël Benabou, cofondateur de Vente Privée (Veepee), se sont alors engagés à sauver 219 points de vente et 546 emplois en France. Ils ont toutefois repris moins de la moitié des 473 magasins et 1 287 employés que le détaillant comptait encore fin 2025 dans douze pays.

Il apparaît aujourd’hui que l’organisation belge ne sera pas sauvée. La filiale vient d’être déclarée en faillite, rapporte L’Echo. Cela entraînera la fermeture d’une dizaine de magasins de la chaîne et la perte de plusieurs dizaines d’emplois.

Selon le journal, les magasins d’Anvers, Bruxelles (Louise), Knokke, Liège, Louvain-la-Neuve, Waterloo, Woluwe, les outlets de Maasmechelen et Messancy, ainsi que les corners dans les magasins Inno, ont entre-temps fermé leurs portes. Les magasins franchisés de Charleroi, Genval, Mons, Namur et Nivelles ne sont pas concernés.