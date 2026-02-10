INNO présente le Delvaux Vintage Bar à Bruxelles et Anvers

Donner une seconde vie aux sacs à main vintage Delvaux ? La chaîne de grands magasins INNO s’en charge grâce à des pop-ups organisés en collaboration avec l’atelier de restauration Atelier Mémé : à partir du 27 février, vous trouverez un « Delvaux Vintage Bar » dans les magasins d’Anvers et de Bruxelles.

Du patrimoine au luxe portable

Dans les magasins situés sur le Meir à Anvers et l’avenue Louise à Bruxelles, INNO et l’Atelier Mémé présenteront bientôt une collection exclusive de sacs à main vintage Delvaux restaurés. La boutique éphémère sera ouverte jusqu’au 28 mars et offrira aux amateurs la possibilité de posséder – ou de transmettre – un morceau du patrimoine belge.