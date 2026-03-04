Kering se restructure : scission de l’organisation en deux branches

Kering, propriétaire de Gucci, Yves Saint Laurent et bien d’autres marques, redessine son organisation avec deux nouveaux centres d’expertise à l’échelle du groupe : Industry et Client. Le comité de direction est également remanié.

Une plateforme avec deux centres d’expertise

Une structure de plateforme globale avec des ressources partagées : c’est le choix fait par Kering dans le cadre d’une nouvelle réorganisation. Les deux nouveaux départements soutiennent toutes les maisons de mode du groupe, dont Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga, les équipes des marques concernées rendant compte aux centres d’expertise respectifs.