Kiabi vise 7 nouveaux marchés après une nouvelle année de croissance

Kiabi a clôturé l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, soit une croissance de 8 %. Cette année, la chaîne de mode française se lance à la conquête de sept nouveaux marchés, crée sa propre marque de sport et se dote d’une nouvelle image de marque.

50 magasins supplémentaires en 2026

Les résultats ont été annoncés lors de la conférence internationale annuelle qui s’est tenue à son siège social à Lille. L’entreprise attribue ces performances à une stratégie axée sur l’accessibilité, l’innovation et une offre progressivement élargie pour accompagner les familles dans leur quotidien. Kiabi a néanmoins également accéléré son expansion internationale en s’implantant dans quatre nouveaux pays et en ouvrant 43 magasins supplémentaires, ce qui porte le total à 648 magasins dans 37 pays.