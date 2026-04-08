La chaîne de bijouterie Lucardi échappe de justesse à la faillite

La chaîne de bijouterie néerlandaise Lucardi a évité de justesse la faillite grâce à d’importantes concessions de la part de ses créanciers. Le fisc et les fournisseurs ont mis la main à la poche pour permettre à l’entreprise de rester à flot.

Suite au Covid et explosion des coûts

Lucardi, connue pour ses bijoux abordables, s’est retrouvée en difficulté en raison d’une combinaison de facteurs. La pandémie de coronavirus a laissé derrière elle un héritage de taxes reportées, tandis que la hausse des coûts salariaux et énergétiques qui a suivi, ainsi que la frilosité des consommateurs, ont sapé la reprise. Selon Mentha Capital, actionnaire majoritaire depuis 2018, le succès n’a pas été au rendez-vous en raison de circonstances « imprévues ».