La chaîne de grands magasins Breuninger retirée de la vente : offres trop basses

Breuninger suspend la vente prévue après des offres décevantes. Les familles à l’origine de la chaîne allemande de grands magasins de luxe espéraient obtenir environ 2,5 milliards d’euros, mais elles n’ont suscité que peu d’intérêt. Une nouvelle tentative pourrait avoir lieu ultérieurement.

Amazon a manifesté son intérêt

Depuis l’été 2024, les familles propriétaires examinaient les possibilités de vente. Un prix de 2,5 milliards d’euros circulait sur le marché, mais les acheteurs potentiels trouvaient ce montant trop élevé, car environ 1,8 milliard d’euros provenait de biens immobiliers et moins des activités de vente au détail. C’est ce que rapporte le magazine spécialisé WirschaftsWoche.

L’intérêt aurait toutefois été grand. Au total, 31 parties se seraient manifestées, allant des entreprises de vente au détail et des investisseurs aux acteurs internationaux. Même Amazon aurait exploré les possibilités. Breuninger compte 13 grands magasins de luxe dans des emplacements de choix en Allemagne, ainsi que quelques succursales au Luxembourg. En outre, l’entreprise exploite une boutique en ligne active dans dix pays. Les ventes en ligne représentent désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires annuel, qui s’élève à environ 1,5 milliard d’euros.

Une vente séparée des biens immobiliers n’a toutefois pas été envisagée. Selon les propriétaires, les bâtiments sont trop étroitement liés aux activités commerciales. Les familles suivent l’évolution du marché et gardent ouverte la possibilité d’une vente ultérieure ; d’ici là, l’entreprise restera entre les mains de la famille.