La chaîne de grands magasins Saks ferme neuf magasins

Saks Global, propriétaire des grands magasins de luxe Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, ferme neuf succursales américaines. Au début de cette année, le groupe a demandé la protection contre ses créanciers et entame désormais une restructuration en profondeur.

Départ de huit États

Dans le but de rétablir sa stabilité financière, Saks a annoncé cette semaine la fermeture de neuf grands magasins, dont huit Saks Fifth Avenue et un Neiman Marcus. En outre, quatorze des quinze Fifth Avenue Club, où les clients peuvent bénéficier de conseils personnalisés, vont fermer leurs portes.