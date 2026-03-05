La croissance d’Abercrombie & Fitch ralentit après un retour en force

Abercrombie & Fitch enregistre à nouveau un chiffre d’affaires record pour l’exercice 2025/26. Néanmoins, les bénéfices restent inférieurs à ceux de l’année dernière. Pour l’année en cours, le groupe de mode américain table sur une croissance supplémentaire, mais modérée.

Chiffre d’affaires record grâce à Hollister

Le groupe de mode américain Abercrombie & Fitch Co. continue de profiter du repositionnement réussi de ses marques, même si la croissance rapide de ces dernières années semble s’essouffler. L’entreprise prévoit une croissance plus modérée pour l’année en cours, tandis que la hausse des coûts, les droits d’importation et l’incertitude géopolitique pèsent sur les marges.