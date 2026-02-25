La famille Arnault renforce son emprise sur LVMH après la chute du cours

La famille Arnault a porté sa participation dans le groupe de luxe LVMH au-delà de la barre symbolique des 50 %. Le fondateur et PDG Bernard Arnault renforce ainsi son contrôle sur le groupe qui détient des marques telles que Louis Vuitton, Christian Dior et Moët & Chandon.

Une marque de confiance

Selon un communiqué de LVMH, la famille détient désormais 50,01 % du capital. Fin 2025, cette part était encore de 49,77 %. Les Arnault disposaient déjà depuis longtemps d’une majorité des droits de vote. Ceux-ci s’élèvent désormais à 65,94 %, ce qui consolide encore le pouvoir stratégique de la famille.

Lors de la présentation des résultats annuels fin janvier, Bernard Arnault a souligné sa vision à long terme du groupe. Le franchissement de la barre des 50 % « témoigne de la forte confiance de Bernard Arnault et de sa famille dans l’avenir de LVMH », déclare aujourd’hui l’entreprise.

Le moment choisi pour ces achats supplémentaires d’actions ne semble pas fortuit. Depuis son cours record en avril 2023, l’action a perdu 38 % de sa valeur. Ce recul a permis à la famille de renforcer sa position à un niveau de valorisation plus bas. En 2025, LVMH a réalisé un chiffre d’affaires de 80,8 milliards d’euros, en baisse de 5 %. Le bénéfice net a chuté de 13 % pour s’établir à 10,9 milliards d’euros.