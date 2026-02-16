La marque de baskets Asics enregistre des résultats records en 2025

Alors que Nike se remet de sa crise et que Puma cherche à se redresser, Asics poursuit imperturbablement sa croissance. La marque japonaise de baskets clôture l’exercice 2025 avec des chiffres records et une croissance généralisée, pour la quatrième année consécutive.

Quatrième année record

Le chiffre d’affaires et les bénéfices d’Asics ont atteint de nouveaux sommets. Le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 810,9 milliards de yens japonais (4,87 milliards d’euros), soit une augmentation de 19,5 % par rapport à l’année précédente. Le résultat d’exploitation s’est élevé à 14,2 milliards de yens japonais (85,2 millions d’euros).