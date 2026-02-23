La marque de mode belge Signe Nature ouvre une boutique en ligne

Signe Nature, la marque de mode du groupe wallon Tricobel, également propriétaire de la chaîne de magasins Espace Mode, ouvre après vingt-cinq ans sa propre boutique en ligne, en complément de ses points de vente physiques.

Une extension numérique

Signe Nature, la marque de mode créée il y a 25 ans au sein de Tricobel, l’entreprise de la famille Meeckers, est présente dans plus de 300 points de vente multimarques au Benelux et dans le nord de la France, dont bien sûr les dix magasins Espace Mode. Aujourd’hui, la marque lance son tout premier site web et sa boutique en ligne, qui viennent compléter son offre physique. L’inspiration est au cœur de la stratégie.

« Pour nous, la boutique en ligne est un outil complémentaire conçu pour renforcer notre marque, notre image et notre avenir », explique Carine Droeven, responsable de la marque. Le contact avec la clientèle dans un magasin physique est essentiel, la boutique en ligne est un service supplémentaire et un point de contact direct avec le client, un moyen de rapprocher encore davantage l’histoire de la marque du client. Signe Nature voit là un potentiel pour attirer de nouveaux clients plus jeunes qui ne sont peut-être plus aussi enclins à faire leurs achats en magasin.

Signe Nature livre actuellement en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Allemagne.