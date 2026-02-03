La marque de chaussures Flabelus ouvre son premier magasin en Belgique, le troisième en France

La marque espagnole de chaussures durables Flabelus continue d’étendre son réseau de magasins. L’entreprise vient d’ouvrir son premier magasin physique en Belgique et un troisième en France.

Fabriquées à la main

Le premier magasin belge de Flabelus vient d’ouvrir à Anvers, dans la Schuttershofstraat, réputée pour son offre de marques de luxe. La marque de chaussures était déjà distribuée dans le pays dans des magasins multimarques, via l’agence de mode Fashion Club 70. En France, la marque comptait déjà deux magasins à Paris et vient d’ouvrir un troisième à Cannes. Ces dernières années, Flabelus a ouvert ses propres magasins dans des endroits prestigieux dans des villes telles que New York, Londres, Milan, Lisbonne, Mexico et Lima. Le site web mentionne 27 succursales propres.