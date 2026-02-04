Une restructuration stratégique chez G-Star coûtera 75 emplois

Afin d’anticiper l’évolution du marché, la marque de mode néerlandaise G-Star souhaite procéder à une restructuration stratégique. Celle-ci entraînera la suppression de 75 postes.

« Devenir plus agile »

G-Star souhaite réduire la complexité de son organisation et améliorer son efficacité. Les processus seront simplifiés, les délais raccourcis et la gamme de produits affinée. Cela entraînera la suppression de 75 postes.

« G-Star a une identité de marque forte et une vision claire de l’avenir. En simplifiant notre organisation et en renforçant notre orientation, nous construisons une entreprise plus agile, capable de mieux servir nos clients et de réaliser une croissance durable », déclare le PDG Rob Schilder dans un communiqué de presse.

G-Star, détenue en grande partie par le fonds d’investissement américain WHP Global, compte environ 300 magasins de marque dans 60 pays et est également disponible dans plus de 5 000 points de vente multimarques à travers le monde et en ligne.