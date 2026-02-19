La révolution générative de Zalando : comment l’IA redéfinit l’expérience mode

L’IA générative réécrit les règles du commerce électronique et de la mode. « L’avenir de la mode repose sur l’émotion, la technologie et des choix clairs », déclare Laura Toledano, directrice générale Europe occidentale chez Zalando. Elle s’exprimera le 19 mars lors du RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress à Bruxelles sur le rôle de l’IA dans l’avenir du retail.

De statique à dynamique

Le commerce de détail de la mode est à l’aube d’une transformation fondamentale. Alors que pendant des années, les plateformes se sont battues pour gagner en taille et en efficacité opérationnelle, la concurrence se joue désormais à la croisée de la technologie, de l’émotion et de la confiance. Zalando mise pleinement sur cette évolution. Le géant allemand en finit avec les formats traditionnels du commerce électronique.

Alors que pendant des années, les produits étaient présentés sur fond blanc, Zalando mise désormais sur des images contextuelles, des vidéos de produits et des cabines d’essayage virtuelles. L’IA générative permet au détaillant de créer du contenu qui est non seulement informatif, mais aussi inspirant, expliquera Laura Toledano lors du RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress le 19 mars.

L’émotion comme arme distinctive

Dans un marché saturé par la mode rapide et bon marché, Zalando choisit une autre voie. « Nous devons être présents au carrefour où l’inspiration mène à l’achat. Nous voulons donc non seulement inciter les clients à acheter, mais aussi les inspirer », a déclaré la dirigeante dans une interview accordée à RetailDetail.

Cette vision se traduit par des fonctionnalités telles que le « Zalando Assistant », un outil de stylisme basé sur l’IA qui fournit des conseils personnalisés en fonction du comportement des clients, et les « boards », des tableaux d’ambiance numériques sur lesquels les utilisateurs peuvent composer et partager des tenues. De plus, lorsqu’on voit un produit dans son contexte, on est plus enclin à l’acheter.

Une technologie à visage humain

L’IA joue un rôle clé dans la transformation, mais Toledano souligne qu’elle n’est pas une fin en soi. La personnalisation reste basée sur des signaux explicites et implicites des clients, avec des limites claires. « Nous voulons être pertinents, pas intrusifs. C’est pourquoi nous ajoutons toujours un élément de découverte. » Le contact humain reste également essentiel dans la relation avec les marques : « L’IA peut faire beaucoup, mais elle ne peut pas remplacer un partenariat. »

Le discours met en lumière la manière dont ces innovations renforcent la confiance, réduisent les taux de retour et créent des expériences d’achat encore plus inspirantes pour des millions de clients à travers l’Europe. La stratégie porte déjà ses fruits : le nombre de clients actifs a récemment atteint un niveau record.

Découvrez Zalando, Delhaize, Les Jumelles, Drukke Mama’s et bien d’autres encore au RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress chez Trademart Brussels !