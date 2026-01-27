La société chinoise Anta Sports devient le principal actionnaire de Puma

Le groupe chinois de vêtements de sport Anta, également propriétaire de Jack Wolfskin et Fila, rachète la participation de la famille française Pinault dans la marque sportive allemande Puma et devient ainsi le principal actionnaire.

Renforcer la stratégie multimarques

L’accord, qui faisait l’objet de spéculations depuis des mois, est désormais confirmé : Anta Sports Products acquiert une participation de 29,06 % dans Puma auprès de la famille Pinault, pour environ 1,5 milliard d’euros. Anta devient ainsi le principal actionnaire du fabricant allemand de vêtements de sport. La société chinoise n’a pas l’intention de racheter les parts des autres actionnaires de Puma, mais souhaite obtenir des sièges au conseil d’administration de Puma.